Angesichts der Corona-Krise zeigen sich die Analysten von SMC-Research von den Halbjahreszahlen der PRO DV AG positiv überrascht. Vor allem das EBIT habe nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski bereits im ersten Halbjahr die Schätzung für das Gesamtjahr übertroffen, weswegen man nun die Schätzungen deutlich angehoben habe.

PRO DV habe laut SMC-Research für das erste Halbjahr starke Zahlen gemeldet und eine erfreuliche Resistenz gegen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gezeigt. Getrieben von mehreren Faktoren wie der guten Auftrags- und Auslastungssituation, dem erstmaligen Beitrag der im letzten Jahr erworbenen Softwareprodukte und einem größeren Lizenzverkauf habe das Unternehmen den Umsatz um 29 Prozent gesteigert und das Ergebnis um 80 Tsd. Euro auf +45 Tsd. Euro verbessert.

Auch wenn der Vorstand im Hinblick auf die Neukundengewinnung von einem schwieriger gewordenen Umfeld spreche, zeige sich das Unternehmen doch zuversichtlich, im zweiten Halbjahr interessante Projekte gewinnen und die positive Entwicklung fortsetzen zu können.

Die Analysten von SMC-Research sehen ihre Corona-Sorgen nun deutlich reduziert und haben ihre Schätzungen deswegen angehoben. Das gilt vor allem für die EBIT-Schätzung, deren bisheriger Wert bereits im ersten Halbjahr erreicht worden sei. Auch wenn man aus Vorsicht für die zweite Jahreshälfte eine etwas niedrigere Profitabilität unterstellt habe, liege die neue Ergebnisschätzung fast beim Doppelten des alten Wertes. Auf dieser Basis habe sich der von SMC-Research ermittelte faire Wert auf 0,85 Euro erhöht, was gegenüber dem aktuellen Kurs ein sehr hohes Aufwärtspotenzial verspreche und in Verbindung mit der soliden Bilanz und der in der Krise gezeigten Robustheit ein weiterhin positives Urteil rechtfertige.

Wie schon bisher, betonen die Analysten aber erneut den spekulativen Charakter der Schätzungen, der vor allem aus der geringen Größe des Unternehmens und der dadurch bedingten Anfälligkeit selbst für kleinere Störereignisse resultiere. Vor diesem Hintergrund hat SMC-Research das Urteil auf "Speculative Buy" belassen.

