Doch einer der berühmtesten Fußballer der Welt, Neymar, öffnete soeben die Tür: Er kündigt seinen Vertrag mit Nike und verhandelt angeblich mit Puma. Damit wird einer der wichtigsten Punkte der Branche berührt:



Wie macht man Corona wett? Nike machte es schon vor: Mit neuem Marketing, neuer Sport-Prominenz und anspruchsvollen Sprüchen, aber keineswegs neuen Produkten gelang fast ein neuer Kursrekord.



Adidas-Chef Rorsted tritt seit fast 3 Monaten vorsichtig auf der Stelle. Auch Adidas muss ein neues Marketing entwickeln, um wieder in die Schlagzeilen zu kommen. 50,5 Mrd. € Marktwert sind ein relativ hoher Preis. Nike bringt es inzwischen auf 138 Mrd. Dollar. Gemessen am Umsatz fehlen Adidas noch etwa 25 %. Bei Puma sind es bestenfalls 10 %.



Die erste Erholung nach der Corona-Baisse lief für Adidas von 162 bis 252 € je Aktie. Für Puma ging es von 40 auf knapp 70 €. Bis zu den Vor-Corona-Kursen fehlen noch 35 % für Adidas und 20 % für Puma.



