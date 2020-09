Wie der Indexbetreiber der Deutsche Börse, Qontigo, in Zürich mitteilte, werden fünf Aktien neu in den EURO-STOXX-50 aufgenommen, fünf Titel fallen heraus. Neu in den Index kommen die Papiere des Zahlungsabwicklers Adyen, des Beteiligungsunternehmens Prosus, des Spirituosenherstellers Pernod Ricard, des Immobilienunternehmens Vonovia und des finnischen Aufzugsspezialistens Kone. Entnommen werden die Bankaktien Société Générale (Frankreich) und BBVA (Spanien) sowie die Telekommunikationstitel Telefonica ...

