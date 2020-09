E-Commerce: Die Zukunft des Einzelhandels

Der elektronische Handel mit Konsumgütern ist bei vielen Menschen weltweit Teil des Alltags geworden. Um den Wocheneinkauf zu tätigen, Kleidung zu shoppen und nach nützlichen Utensilien zu stöbern, muss man heutzutage nicht mehr die eignen vier Wände verlassen. Die Digitalisierung macht möglich, dies bequem vom Computer oder Mobiltelefon zu erledigen. Davon profitieren konnten hauptsächlich Unternehmen die bereits zuvor eine starke Marktstellung innegehabt haben. Der stationäre Handel musste hingegen Stellen kürzen und Einsparmaßnahmen vornehmen. E-Commerce ist ein globaler Megatrend von dem auch Anleger profitieren könnten.

E-Commerce ist die Zukunft des Konsumgüterhandels

Der Kauf "online" hat für den Verbraucher viele Vorteile: Zum einen ist es sehr einfach, auf ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot zuzugreifen. Auf der anderen Seite sind die Produkte sehr einfach online zu vergleichen und in den meisten Fällen billiger als in einem physischen Geschäft. Hinzu kommt, dass die Produkte bequem bis zur Haustür geliefert werden. Oftmals ist die Retoure für Verbraucher sogar kostenlos. Ein Service, auf den besonders in der Corona-Pandemie vermehrt zurückgegriffen wurde. Alle Unternehmen, die vor der Corona-Pandemie eine starke Marktstellung innehatten, profitierten enorm vom Wachstum des Online Handels.

