Mercedes hat in Sindelfingen die neue Generation der S-Klasse vorgestellt. Zum Start gibt es in der Luxuslimousine einen 48-Volt-Hybrid, der Plug-in-Hybrid mit bis zu 100 Kilometern E-Reichweite soll 2021 folgen. Weitere Details zu dem PHEV nennt Mercedes in der Mitteilung aber nicht. Mit welchem Verbrenner der E-Motor kombiniert wird, wie hoch die Leistung der E-Maschine ist, die Batteriekapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...