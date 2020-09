DJ PTA-Adhoc: Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A.: FALCON PERFORMANCE INDEX LINKED NOTES 2027 - Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA, handelnd für Compartment 38

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wasserbillig (pta019/02.09.2020/16:30) - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vorzeitige Auszahlung

Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA, handelnd für Compartment 38, beschließt Liquidation der Vermögenswerte und vorzeitige Auszahlung der Investoren (early redemption)

FALCON PERFORMANCE INDEX LINKED NOTES 2027 WKN: A2GB47 / ISIN: XS1676405910 Börse Frankfurt (Open Market / Freiverkehr)

Wasserbillig, den 02.09.2020 Der Verwaltungsrat der Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA, handelnd für Compartment 38, hat beschlossen, die Gesamtemission zu liquidieren und den sich nach den Emissionsbedingungen (Terms and Conditions) ergebenden Auszahlungsbetrag (final redemption amount) gemäß Ziff. 5 Abs. 2 der Terms und Conditions vor Ablauf der regulären Laufzeit an die Investoren auszuzahlen (early redemption). Anlass für diese Entscheidung ist eine Mitteilung der Oaklet GmbH, Frankfurt am Main, vom 26.08.2020, wonach diese ihre Tätigkeit als Index Sponsor für den Falcon Performance Index zum 27.08.2020 einstellen würde. Hierdurch ist der Falcon Performance Index, der den FALCON PERFORMANCE INDEX LINKED NOTES 2027 zugrunde liegt, zum 27.08.2020 beendet worden. Neuveranlagungen werden ab 02.09.2020nicht mehr getätigt. Die Liquidation der Vermögenswerte beginnt am 02.09.2020 Das early redemption-Verfahren wird gemäß der Terms and Conditions durchgeführt. Die Auszahlung des final redemption amount an die Investoren soll am 30.09.2020 erfolgen.

Der Vorstand der Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen SA, handelnd für Compartment 38

(Ende)

Aussender: Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A. Adresse: 7, Grand-Rue, 6630 Wasserbillig Land: Luxemburg Ansprechpartner: Fabian Föhre Tel.: +352 26704218 E-Mail: foehre@oaklet.lu

ISIN(s): XS1676405910 (Zertifikat) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599057000183 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2020 10:30 ET (14:30 GMT)