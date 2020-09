Die Rohöllagerbestände in den USA fielen in der Woche bis zum 28. August um 9,362 Millionen Barrel, nach einem Rückgang um 4,689 Millionen in der Vorwoche und verglichen mit den Schätzungen von Analysten, die von einem Rückgang um 1,887 Millionen Barrel ausgingen. Die Cushing-Rohöllagerbestände stiegen um 0,110 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 0,279 Millionen Barrel zurückgegangen ...

