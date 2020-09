Saal a.d. Saale, Germany (ots) - Der weltweit führende Hersteller vollautomatischer Fertigungslinien für Heimtextilien, TEXPA, hat mit "FITTED C90 - 360" die Automatisierung auf ein neues Level gebracht.Mit der Einführung der ersten vollautomatischen Anlage ist TEXPA eine Innovation gelungen, die von der Rolle bis zum finalen Produkt Spannbetttücher mit 90° Ecken und eingenähtem umlaufendem 360° Gummiband fertigt.Den Anspruch nach höchster Präzision und Qualität seitens Produzenten und Endkunden erfüllt TEXPA dank eines eigenentwickelten Systems, das alle vier Ecken exakt ausformt. Dabei sorgen modernste Robotersysteme für eine garantiert gleichbleibend zuverlässige und personalunabhängige Produktion.Integrierte Etikettenspender bieten die Möglichkeit, Etiketten sowohl im Saum als auch in den Ecken zu positionieren und mit dem Feature, eine automatische Faltanlage ergänzend anzuschließen, wird eine noch höhere Effizienz erreicht.Die weltweit erste automatische Spannbetttuchlinie wurde bereits an einen renommierten deutschen Bettwäschehersteller ausgeliefert.Pressekontakt:Christina Stoibersales@texpa.de+49 9762 / 79021Original-Content von: Texpa Maschinenbau GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147841/4696095