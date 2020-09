DJ PTA-Adhoc: Decheng Technology AG i. I.: Termin zur Erörterung des Insolvenzplanes

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta026/02.09.2020/18:00) - Der Vorstand der Decheng Technology AG hat heute erfahren, dass das Amtsgericht Köln, Insolvenzabteilung, den Termin zur Erörterung des Insolvenzplanes vom 03.06.2020 in der Fassung vom 27.07.2020 und des Stimmrechts der Gläubiger sowie zur Abstimmung über den Insolvenzplan anberaumt hat auf Mittwoch, 14.10.2020, 11:30 Uhr, im Gebäude des Amtsgerichts Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, 2. Etage, Sitzungssaal 243. Die Annahme des von der Gesellschaft eingereichten Insolvenzplanes durch die Gläubiger und Aktionäre der Gesellschaft wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Entschuldung und Rekapitalisierung der Decheng Technology AG.

