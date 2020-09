Die virtuelle Live-Veranstaltungsreihe von Bitmovin ist wieder da: In Live-Tech-Sitzungen werden Innovationen in verschiedenen Video-Workflows vorgestellt

Bitmovin, ein führender Anbieter von Videoinfrastruktur für digitale Medienunternehmen auf der ganzen Welt, hat heute "Bitmovin Live IBC Edition" angekündigt, seine neueste virtuelle Live-Veranstaltungsreihe mit technischen Schulungen, die neben Entwicklern auf der ganzen Welt auch für Führungskräfte der Streaming-/OTT- und Technologiebranche von Interesse sein werden. Der Schwerpunkt dieser Veranstaltungsreihe liegt auf innovativen Methoden zur Reduzierung der Kosten für den Videovertrieb und die App-Entwicklung sowie zur Optimierung der Video-Workflows, um das Zuschauererlebnis zu verbessern. Bitmovin Live IBC Edition findet vom 8. bis 24. September statt. Alle Schulungen sind auf Anfrage verfügbar, wenn die Veranstaltungen nicht live mitverfolgt werden können. Weitere Informationen zu Bitmovin Live IBC Edition und zur Registrierung finden Sie hier: https://www.bitmovin.com/ibc-edition

"Die Bitmovin-Live-Reihe hat gezeigt, wie es möglich war, sich als Reaktion auf COVID-19 schnell und effektiv an ein reines Online-Konferenzformat anzupassen", sagte Ben Dales, Digital Media Manager der Branchengruppe IABM für Rundfunk- und Medientechnologie. "IABM ist seit Langem ein Verfechter der Zusammenarbeit. An Bitmovin Live IBC Edition beeindruckt uns, dass Bitmovin sein Engagement auf Partner, Branchenführer und manchmal sogar Konkurrenten ausdehnt, um der Community einen Ort zu bieten, an dem sie trotz der globalen Herausforderungen prosperieren kann."

Die Hauptveranstaltung beginnt am 10. September mit Führungskräften von Roku, YouTube, Sky Studios, ViacomCBS und Bitmovin, die über "Erfolg in der globalen Streaming-Wirtschaft" diskutieren. Die für das internationale Ressort zuständige "Variety"-Redakteurin Manori Ravindran wird das Gespräch moderieren, das am 10. September in dem von Bitmovin präsentierten "Variety Streaming Room" stattfinden wird Beginn: 9:00 Uhr Pacific Time bzw. 12:00 Uhr Eastern Time. Zur Anmeldung: Variety Streaming Room: Succeeding in the Global Streaming Economy

Die Abschlusssitzung, die am 23. September von IABM moderiert wird, widmet sich dem Thema "innovative SVOD- und AVOD-Strategien für eine neu gestaltete Medienlandschaft". Anmeldung unter Innovating AVOD and SVOD strategies.

Bitmovin setzt sich für die Nutzung neuer und innovativer Interaktionsmöglichkeiten mit Veranstaltungsteilnehmern ein. Als Ergänzung zur üblichen Programmierung von Webinaren, technischen Vorträgen und Panels wurde ein "Virtual VR Event Booth" eingerichtet, der Interessenten und Kunden näher an die Mitarbeiter und Dienstleistungen von Bitmovin heranführen kann.

"Der Virtual VR Event Booth bietet einen umfassenden Überblick über die Ursprünge von Bitmovin, den Wert, den das Unternehmen bringt, sowie einen Blick auf die angebotenen Lösungen und Produkte", sagte Jamie Attfield, Chefdesigner bei Bitmovin. "Den Teilnehmern steht es auch frei, eine Reihe von Sicherheiten zu erkunden, die zur weiteren Lektüre auf ihre Maschinen und Geräte heruntergeladen werden können. Diese Erfahrung wird auf Mobilgeräten, Desktops und Oculus Quest verfügbar sein und eine neue Perspektive auf die Kommunikation des Unternehmens im digitalen Bereich eröffnen."

Über Bitmovin:

Die Softwarelösungen von Bitmovin wurden für technische Fachleute auf dem OTT-Videomarkt entwickelt und helfen Ihnen, den Kundenbetrieb zu optimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Dies führt zu der bestmöglichen Zuschauererfahrung. Dies wird durch unsere Gerätereichweite, flexible und skalierbare Integration und das Engagement zur Unterstützung unserer Kunden erreicht. Weitere Infos gibt es unter www.bitmovin.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200902005808/de/

Contacts:

Glenn Mendel

Escalate Communications

E-Mail: glenn@escalatecommunications.com

Telefon: +1 760 798 1563