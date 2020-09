(shareribs.com) London 02.09.2020 - Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA fielen durchwachsen aus. Die Marktteilnehmer rücken die schwachen Arbeitsmarktdaten in den Hintergrund. Der US-Dollar zieht an, der Goldpreis rutscht ab. Der US-Dollar kann am Mittwoch deutlich zulegen, gestützt von den jüngsten Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie im Juli. Diese wuchsen gegenüber dem Vormonat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...