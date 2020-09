Der Streit um die Zukunft der Porgesa-Mine in Papua Neu Guinea hält an. Wie das Nachrichtenportal "Mining Weekly' zuletzt mitteilte, will Barrick Gold (CA0679011084) gerichtlich gegen die Entscheidung der Regierung von Papua Neu-Guinea vorgehen, an ein staatliches Unternehmen Papua Neu Guineas eine spezielle Minen-Leasingrecht (Special Mining Lease = SML) zu vergeben.Die Porgera-Mine ist eine zum Teil offene und zu einem anderen Teil unterirdische Goldmine mit einer Tiefe von 2.200 bis 2.600 Meter in der Provonz Enga in Papua Neu Guinea, rund 600 km nordwestlich von Moresby. Barrick Gold und Zijin Mining Group halten an dem Joint Venture Barrick Niugini Limited (BNL) jeweils 47,5 % der Anteile, die restlichen 5 % hält Mineral Resources Enga.

