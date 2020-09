Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (1oz, philoro) -0,12% auf 1709,3, davor 4 Tage im Plus (2,2% Zuwachs von 1674,6 auf 1711,4), Gold Krugerrand 1/1 -0,13% auf 1717,3, davor 4 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 1681,4 auf 1719,5), Goldbarren (1000g, philoro) -0,12% auf 53786, davor 4 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 52670 auf 53853), Goldbarren (250g, philoro) -0,13% auf 13487, davor 4 Tage im Plus (2,24% Zuwachs von 13208 auf 13504), Goldbarren (100g, philoro) -0,11% auf 5435, davor 4 Tage im Plus (2,22% Zuwachs von 5323 auf 5441), DO&CO +0,97% auf 36,5, davor 3 Tage im Minus (-5,37% Verlust von 38,2 auf 36,15). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Frequentis 17,1 (MA100: 17,01, xU, davor 50 Tage unter dem MA100), Polytec 5,1 (MA100: 5,15, xD, davor 40 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...