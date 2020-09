Topsail Re, ein Unternehmen, das erst vor kurzem in den globalen Rückversicherungsmarkt eingetreten ist, hat DXC Technology (NYSE: DXC) damit beauftragt, eine durchgehende Lösung zu implementieren, die den gesamten Lebenszyklus des Rückversicherungswesens umfasst.

Topsail Re wird die Lösung DXC SICS nutzen, eine führende Plattform für die Rückversicherungsadministration die auf Amazon Web Services (AWS) implementiert wurde. Diese unterstützt die Verwaltung des Unternehmensportfolios, unter anderem die Vertragsverwaltung, die Optimierung der Schadensabwicklung, die Gewährleistung der Richtigkeit bei Buchhaltungstransaktionen und die Senkung der Betriebskosten, um das erwartete erweiterte Wachstum zu unterstützen.

"Einer der zentralen Aspekte unserer Geschäftsstrategie ist es, den Rückversicherungsprozess für alle Parteien zu vereinfachen und unseren Partnern eine stabile, langlebige Plattform bereitzustellen", so David Johnson, Chairman und Chief Executive Officer von Topsail Re. "Die Lösung von DXC ist die umfassendste Anwendung ihrer Art. Sie wird durch Automatisierung Zeit sparen und Kosten senken. Die Lösung stellt die Berichtstools bereit, die wir zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben benötigen."

Die Plattform DXC SICS ist ein zentrales Verwaltungssystem, das eine umfassende Automatisierung über den gesamten Lebenszyklus der Rückversicherungsadministration bietet. Die Lösung rationalisiert die Verarbeitungsanforderungen von Rückversicherern, angefangen bei Neuverträgen über das Management von Vertragsverlängerungen und die Buchhaltung bis hin zur Retrozession. Die Plattform SICS von DXC wird bereits von mehr als 100 Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in aller Welt eingesetzt.

"DXC konzentriert sich darauf, Topsail Re bei der Lebenszyklusoptimierung der Rückversicherungsadministration zu unterstützen, während das Unternehmen weiterhin neue Geschäftschancen wahrnimmt", so Phil Ratcliff, Vice President und General Manager des Bereichs Global Insurance von DXC Technology. "Die Lösung DXC SICS liefert die von Topsail Re benötigte durchgehende Plattform und versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen Kunden einen besseren Service anzubieten."

DXC ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für die Versicherungswirtschaft. Mehr als 80 Prozent der in der Liste Fortune Global 500 geführten Versicherer zählen zu seinen Kunden.

Weitere Informationen über die Plattform SICS von DXC finden Sie hier. Weitere Informationen über die Serviceleistungen und Lösungen von DXC für die Versicherungswirtschaft finden Sie unter www.dxc.technology/insurance.

Über Topsail Re

Topsail Re ist ein auf den Cayman Islands ansässiger Rückversicherer mit Niederlassungen in Greensboro (North Carolina/USA) und Schaumburg (Illinois/USA). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, diszipliniert zu agieren und beständig langfristige, profitable Beziehungen mit gleichgesinnten Unternehmen aufzubauen. Derzeit verzeichnet Topsail Re Prämieneinnahmen von mehr als 300 Mio. USD und baut seine Infrastruktur aus, sodass ein stark kontrolliertes Wachstum erzielt werden kann.

Weitere Informationen über Topsail Re finden Sie unter www.topsailre.com.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf den Enterprise Technology Stack von DXC, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Weitere Informationen über die Erfolgsgeschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und die operative Umsetzung finden Sie unter www.dxc.technology.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200902005848/de/

Contacts:

Topsail Re

Jacqueline S. ("J. J.") May

COO und EVP

Tel. +1.336.676.4478

jj.may@topsailre.com

DXC Technology

Dana Greenstein

Corporate Media Relations

Tel. +1.914.607.7631

dgreenstein@dxc.com