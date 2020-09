Doppelt so viele Kunden von Velocity Global expandieren nach Europa wie im Jahr 2019

Poos, der Leiter des europäischen Teams, verfügt über 25 Jahre Erfahrung in SaaS und Personalwirtschaft

Velocity Global, der führende Anbieter von globalen Expansionslösungen, hat sich für Amsterdam in den Niederlanden als Standort für seine europäische Zentrale entschieden. Das in Denver ansässige Unternehmen hat Sander Poos als Geschäftsführer für Europa mit Sitz in Amsterdam ernannt.

Als internationale PEO dient Velocity Global als offizieller Arbeitgeber (Employer of Record) von Mitarbeitern in Ländern, in denen unsere Kunden keine Rechtsform eingerichtet haben, sodass sie in wenigen Wochen rechtskonform in ausländische Märkte expandieren und ihre Expansionskosten reduzieren können.

"Die Anzahl der Kunden, die sich nach Europa ausdehnen, hat sich im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019 mehr als verdoppelt", sagte der Gründer und CEO von Velocity Global, Ben Wright. "Inmitten einer globalen Pandemie verdoppelten unsere Kunden im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr sogar die Anzahl der Arbeitnehmer, die sie in Europa an Bord holten. Europa ist also von entscheidender Bedeutung sowohl für Velocity Global als auch für unsere Kunden."

Dieser Aufwärtstrend bestätigt die Ergebnisse des Berichts 2020 State of Global Expansion von Velocity Global, wonach es 41 Prozent der Technologieunternehmen in den USA und Großbritannien auf Europa als vielversprechendsten Markt für eine Erweiterung ihres Kundenstamms abgesehen haben.

Amsterdam erwies sich als naheliegende Wahl für die europäische Zentrale von Velocity Global, da es eine wirtschaftsfreundliche und kulturell attraktive Stadt und ein internationales Handelszentrum ist. Die Stadt liegt geografisch in der Nähe von Schlüsselmärkten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In den letzten Monaten der Brexit-Übergangsphase verzeichnete die Europäische Union ca. 80 Prozent des europäischen Wachstums unter den Kunden von Velocity Global, während Großbritannien weiterhin das beliebteste individuelle Zielland bleibt.

Velocity Global richtete seine Präsenz in Amsterdam bereits 2018 ein und beschäftigt mittlerweile mehr als 30 Angestellte in Europa in verwaltungs- und kundenorientierten Funktionen wie Kundenerlebnis, Arbeitnehmersupport, operativen Geschäften, Compliance, Vertrieb, Finanzen, Personalwesen und Recht.

Sander Poos leitet das Team von Velocity Global in ganz Europa und ist dem Chief Operating Officer, José Montero, unterstellt. Er bringt 25 Jahre Vertriebs- und operative Erfahrung in den Sektoren Personalwesen und Software-as-a-Service (SaaS) mit. Poos war zuletzt als Geschäftsführer von Benelux für die Unterstützung der Betriebsabläufe von Indeed.com in Amsterdam und Brüssel sowie Dublin (Irland) zuständig. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Unternehmen wie Xerox, Adecco, Monster.com und der Telegraaf-Mediengruppe eingenommen.

"Sander bringt breite Erfahrungen im erfolgreichen Aufbau von mitarbeiterorientierten Geschäftslösungen in ganz Europa mit", sagte Montero. "Unter seiner Führung werden umsatzorientierte Betriebsabläufe mit branchenführenden Plattformen für Kundenerfahrungsmanagement in ein Gleichgewicht gebracht, wobei der Mensch stets im Zentrum seiner Strategien steht."

"Neue Mitarbeiter in Europa stellen nahezu die Hälfte unserer Neueinstellungen für dieses Jahr dar eine Zunahme um 40 Prozent gegenüber den ersten acht Monaten im Jahr 2019", so Poos. "Ich freue mich darauf, das europäische Wachstum für Velocity Global und unsere Kunden weiter voranzutreiben."

Das europäische Team des Unternehmens spricht 19 Sprachen aus Europa, Nahost, Afrika und Asien und trägt damit zu den 36 Sprachen weltweit bei, die von Velocity Global unterstützt werden. Velocity Global hat 250 Mitarbeiter in 14 Ländern, die Tausende von Arbeitnehmern für Kunden in über 100 Ländern betreuen.

ÜBER VELOCITY GLOBAL

Velocity Global ist der führende Anbieter von globalen Beschäftigungslösungen und hat die Art und Weise, wie Firmen ins Ausland expandieren, neu definiert. Mit beispiellosem Know-how in über 185 Ländern liefert Velocity Global ganzheitliche Dienstleistungen und erstklassigen Support, damit diese Firmen den gesamten Lebenszyklus ihrer internationalen Geschäftstätigkeit mit Zuversicht angehen können. Damit eine rechtskonforme, effiziente und flexible internationale Expansion sichergestellt werden kann, bietet Velocity Global ein umfassendes Paket an globalen Dienstleistungen an, zu denen ein Auftritt als internationale PEO, die Gründung und Unterstützung von Rechtsträgern, globale Personalbeschaffung, Immigration und Beratungsleistungen gehören.

ÜBER SANDER POOS

Sander Poos leitet das europäische Team von Velocity Global und ist für die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in der gesamten Region verantwortlich. Dazu gehören sämtliche betrieblichen Funktionen, das Kundenerfahrungsmanagement, die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Anpassung des Partnernetzwerks. Als niederländischer Staatsangehöriger arbeitet er von der europäischen Zentrale des Unternehmens in Amsterdam aus.

Sander bringt 25 Jahre Vertriebs- und operative Erfahrung in den Sektoren Personalwesen und Software-as-a-Service (SaaS) mit. Er war zuletzt als Geschäftsführer von Benelux für die Unterstützung der Betriebsabläufe von Indeed.com in Amsterdam und Brüssel sowie Dublin (Irland) zuständig. Zuvor hatte Sander Führungspositionen bei Unternehmen wie Xerox, Adecco, Monster.com und der Telegraaf-Mediengruppe eingenommen.

Er verfügt über Hochschulabschlüsse in Arbeitsmarkt- und Personalpolitik sowie katholischer Theologie von der HAS-Universität in der niederländischen Stadt Den Bosch und hat auch einen MBA von der Imperial College Business School in London. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Familie. Er spielt Tennis und sitzt im Vorstand des niederländischen Tennisverbands.

Weitere Biografien der Führungskräfte von Velocity Global finden Sie hier.

