The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2020





ISIN Name

AU000000ZYB8 ZYBER HOLDINGS LTD

BMG2111B1422 CN BEST GR.HLDG HD -,10

BMG5352E1479 LAFE CORP. LTD DL 2

CA29877A1066 EUROPEAN ELECTR. METALS

CA81202R1064 SEAHAWK VENTURES INC.

DE0006190705 HAEMATO AG O.N.

US16948W1009 CHINA HGS REAL EST.DL-,01

GB0004065016 HAMMERSON PLC

