Der strategische Kampf um Rohstoffquellen und Absatzmärkte gewinnt im Edelmetallsektor eine besondere Bedeutung. Dies zeigt auch die neueste Entwicklungsoffensive im Platinsektor.Umfangreichen Platinbergbau gibt es nur im südafrikanischen Bushveld-Komplex, ferner am Great Dyke in Simbabwe und im Stillwater-Komplex in Montana in den USA. Die größten russischen Platin-Bergwerke liegen auf der Taimyr-Halbinsel und im Kondjor-Massiv im Fernen Osten.Im Jahr 2018 betrug die weltweite Förderung von Platin 190 Tonnen nach 199 Tonnen im Jahr 2017. Davon förderten Südafrika 137 Tonnen, Russland 22 Tonnen und Simbabwe 15 Tonnen.Im devisenarmen Simbabwe soll sich nun die Entwicklung der Minenindustrie neue Finanzmittel für die darbende Wirtschaft erlösen. Eine neue Initiative ist jene zwischen Russland und Simbabwe.

Den vollständigen Artikel lesen ...