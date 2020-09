Um gerade einmal zehn Punkte hat der Deutsche Aktienindex das Hoch aus dem Juli heute verfehlt. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA am Nachmittag waren ein kleiner Wehrmutstropfen an einem Handelstag mit sonst sehr guter Stimmung und durchaus konstruktiven Aussichten für die kommenden Tage. Helfen konnte heute der Euro, der bei 1,20 zum US-Dollar seine Rally zumindest erst einmal unterbrochen hat. Was auch nach der heutigen Börsen-Party aber bleibt, ist der fade Beigeschmack, von den Technologieaktien ...

