Simone Kühn reprend la direction de MOVU SA à partir du 1er octobre

Zurich, 3 septembre 2020 - Après presque sept ans, Laurent Decrue, CEO et cofondateur de MOVU, a décidé de céder la conduite opérationnelle de son entreprise. Simone Kühn lui succédera et reprendra la direction de MOVU à partir du 1er octobre 2020. Âgée de 30 ans, elle a fait partie du comité de direction de la plus grande plateforme de déménagement de Suisse pendant plus de trois ans.

« Je me réjouis de la nomination de Simone Kühn en tant que nouvelle directrice de MOVU, car elle s'engagera à poursuivre la route que nous avons choisie. Cela maintient un degré de confiance, tant chez les employés que dans le conseil d'administration, concernant la poursuite de la tendance de croissance positive dont nous bénéficions actuellement. Je souhaite à Simone Kühn beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction », indique Urs Bienz, CFO de la Bâloise Assurances et membre du conseil d'administration de MOVU SA.



Simone Kühn travaille pour MOVU depuis 2015, dernièrement en tant que COO et membre du comité de direction. Ces dernières années, elle a été responsable de l'expansion et de la professionnalisation des domaines opérationnels de MOVU SA.



Nicolas Bürer, cofondateur et président du conseil d'administration de MOVU SA se réjouit: « Mes co-fondateurs Laurent Decrue, Nenad Nikolic et moi sommes très heureux d'avoir trouvé en Simone Kühn la successeure idéale. Elle a assumé avec beaucoup de succès la fonction de COO au cours des dernières années et a pu atteindre une croissance significative chaque année. Elle s'engage en faveur de la pérennité de MOVU et jouit de la confiance de toute l'entreprise. »



« Je me réjouis de ce nouveau défi et de la chance de pouvoir, en tant que CEO, contribuer à façonner l'avenir de MOVU. Je suis convaincue que je peux avoir un impact positif grâce à ma grande expérience. Je remercie Laurent Decrue d'avoir positionné MOVU comme la plus grande plateforme de déménagement en Suisse et d'avoir ainsi créé les conditions optimales qui me permettront de continuer de diriger l'entreprise avec succès », souligne Simone Kühn.



Et Wolfgang Prasser, membre du conseil d'administration de MOVU SA ajoute: « Le départ de Laurent signifie que l'un des fondateurs de l'entreprise quitte l'activité opérationnelle de MOVU SA pour se réorienter après sept ans de travail de développement. Aussi bien MOVU que la Bâloise envisagent de poursuivre leur fructueuse coopération, désormais au sein du conseil d'administration au niveau stratégique. Nous remercions Laurent Decrue pour son engagement exceptionnel ces dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite. »

Fondée par Laurent Decrue, Nenad Nikolic et Nicolas Bürer, MOVU, dont le siège se situe à Zurich, est la plus grande plateforme de déménagement de Suisse. Depuis sa fondation en 2014, MOVU a accompagné plus de 35 000 clients lors de leur déménagement. MOVU permet à ses clients de déménager en toute sérénité et au marché suisse du déménagement de gagner en transparence. MOVU appartient à la Bâloise Assurances depuis 2017.