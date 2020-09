Varta hat den finalen Ausbruch über das Allzeithoch von 129,10 Euro am Montag geschafft. Nachdem das Papier am Dienstag kaum zulegen konnte, nimmt die Aktie auch am dritten Handelstag der Woche (noch) nicht so richtig Fahrt auf. Doch das gestrige kleine Plus ist vor dem Hintergrund einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux positiv zu bewerten.Die Analysten der französischen Investmentbank stufen den Titel des Batterieherstellers von "Hold" auf "Reduce" ab. Das von 95 auf 88 Euro gesenktes Kursziel ...

