Stark begünstigt durch das geänderte Kaufverhalten und deutlich gestiegene Kostenbewusstsein vieler Konsumenten in der Corona-Krise verzeichnete der größte US-amerikanische Betreiber von Niedrigpreis-Warenhäusern und -Supermärkten, DOLLAR GENERAL (US2566771059), im 2. Quartal 2020 (per 31.07.) einen fulminanten Umsatz- und Gewinnanstieg, der weit über sämtliche Analystenschätzungen hinausging.Allerdings reagierte die Aktie auf diese sehr erfreuliche Ergebnisvorlage kaum, was mit Sicherheit allein darauf zurückzuführen war, dass der Konzernvorstand sowohl aufgrund der zurückliegenden "Corona-Sonderkonjunktur" wie auch der weiteren sehr schwierigen Abschätzbarkeit der Corona-Effekte auf die Unternehmensergebnisse auch weiterhin zu keinerlei Abgabe einer Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020/21 (per 31.01.2021) bereit ist.

