Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: In den USA hat sich laut der Notenbank Fed die Geschäftsaktivität zuletzt moderat belebt, Siemens Healthineers hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der Börse 2,73 Milliarden Euro besorgt und der Haupteigentümer des Impfstoffherstellers...

Den vollständigen Artikel lesen ...