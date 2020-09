DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens Healthineers hat die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von 36,40 Euro je Aktie platziert. Wie der Erlanger Konzern nach Abschluss der Platzierung mitteilte, betrug der Bruttogesamterlös 2,73 Milliarden Euro, vor Provisionen und Kosten. Platziert wurden die neuen Aktien signifikant unterhalb des Schlusskurses vom Mittwoch von 38,32 Euro. Die 75 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden laut Mitteilung in einem beschleunigten Platzierungsverfahren bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1. Oktober 2019 gewinnberechtigt. Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Siemens Healthineers einen Teil einer Brückenfazilität ersetzen, die das Unternehmen von der Siemens Finance BV zur Finanzierung der geplanten Akquisition von Varian Medical Systems erhalten hat. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 9. September vorgesehen. Die neuen Aktien unterliegen einer Lock-Up-Verpflichtung durch Siemens Healthineers von 180 Tagen. Innerhalb dieser Zeit wird das Unternehmen unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, ausgeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 4. September zum Handel zugelassen werden und ab dem 8. September in den Handel aufgenommen werden. Sie sollen in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinbezogen werden. Mit der Kapitalerhöhung erhöhte Siemens Healthineers das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte um 75 Millionen auf 1,075 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 FR/Capgemini SA, ausführliches Ergebnis 1H, Paris

INDEXÄNDERUNGEN

22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie

DIVIDENDENABSCHLAG

BHP: 0,55 USD CRH: 0,22 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,9% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 51,6 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 57,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 55,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 54,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 54,9 11:00 Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 1. Veröff.: 60,1 zuvor: 56,5 - US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +8,1% gg Vq 1. Veröff.: +7,3% gg Vq 1. Quartal: -0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +11,5% gg Vq 1. Veröff.: +12,2% gg Vq 1. Quartal: +9,8% gg Vq 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -58,60 Mrd USD zuvor: -50,70 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 950.000 zuvor: 1.006.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff: 54,8 zuvor: 50,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 58,1 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR, davon: 0-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 1,85-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 Auktion 0,70-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit November 2030 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit Mai 2036 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit Mai 2052 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit April 2060 im Gesamtvolumen von 9,5 Mrd bis 11 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 1 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Januar 2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 20 Mrd HUF 12:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.328,50 -0,09 S&P-500-Indikation 3.579,50 -0,03 Nasdaq-100-Indikation 12.386,00 -0,21 Nikkei-225 23.494,20 1,06 Schanghai-Composite 3.397,61 -0,21 +/- Ticks Bund -Future 176,74 2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.243,43 2,07 DAX-Future 13.340,00 2,67 XDAX 13.342,22 2,66 MDAX 27.893,91 1,35 TecDAX 3.174,25 1,88 EuroStoxx50 3.337,77 1,84 Stoxx50 3.005,22 1,95 Dow-Jones 29.100,50 1,59 S&P-500-Index 3.580,84 1,54 Nasdaq-Comp. 12.056,44 0,98 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,72 +61

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für den Donnerstag. Der DAX wird das Juli-Hoch von 13.314 Punkten wohl überwinden, nachdem dieses am Mittwoch von einem Marktteilnehmer noch als "unüberwindbares Hindernis" bezeichnet worden war. "Die Vorlagen sind gut", so ein Händler mit Blick auf die anhaltende Rekordjagd in den USA oder die Stärke von Nikkei und Kospi in Asien. Zudem kommt der Euro noch etwas zurück auf 1,1810 Dollar, das sollte vor allem den exportorientierten europäischen Aktien Auftrieb geben und damit auch dem DAX, in dem solche besonders hoch gewichtet sind. Neue Impulse dürften von überarbeiteten Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich ausgehen sowie von den VDMA-Auftagszahlen. Am Nachmittag werden dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, bevor am Freitag der große August-Arbeitsmarktbericht die Karten neu mischen könnte.

Rückblick: Die Schwäche des Euro gab den Börsen Auftrieb. Als stützend werteten Marktteilnehmer auch die guten ISM-Indizes vom Vortag, während der schwächere ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Mittwoch dahingehend interpretiert wurde, dass die Daten zusätzlichen Druck auf die US-Regierung ausüben dürften, weitere Stützungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu passten entsprechende Forderungen von Finanzminister Mnuchin in Richtung der streitenden Parteien im US-Kongress. Für Bewegung sorgten Änderungen bei der Zusammensetzung wichtiger europäischer Indizes. Im Euro-Stoxx-50 müssen unter anderen BBVA und Societe Generale die Plätze räumen, im Stoxx-50 Lloyds Bank und Santander. Der Stoxx-Subindex Banken war mit einem Minus von 0,6 Prozent der einzig negative. Belastend wirkte hier auch die jüngste Verflachung der Zinskurve. Kone stiegen um 0,8 Prozent und Pernod Ricard kamen um 2,5 Prozent voran, trotz durchwachsener Zahlen. Beide steigen in den Euro-Stoxx-50 auf. Adyen, die erwartungsgemäß in den Euro-Stoxx-50, aber auch in den Stoxx-50 kommen, stiegen um 0,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Für Adidas ging es 4,5 Prozent nach oben. Überraschend ersetzt die Aktie Lloyds Banking im Stoxx-50. In den Euro-Stoxx-50 kommen unter anderem auch Vonovia - die Aktie gewann 2,2 Prozent. Deutsche Telekom rückten mit einem positiven Analysten-Kommentar um 5,2 Prozent vor. Im TecDAX stiegen Compugroup mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 6,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Healthineers litten unter der Ankündigung einer Kapitalerhöhung und wurden bei Lang & Schwarz bei 36,70 Euro gesehen, rund 4 Prozent niedriger als zum Xetra-Schluss.

USA / WALL STREET

