Mit weiteren Kursgewinnen dürfte der DAX am Donnerstag einen Vorstoß über das bisherige Hoch in der Corona-Zeit wagen. Höher stand der Leitindex letztmals am 21. Februar, also am Tag vor dem einsetzenden Crash in der Corona-Krise.Woher kommen die Impulse? Einmal mehr ist der US-Aktienmarkt das Zugpferd - mit erneuten Rekorden beim S&P 500 und den Tech-Indizes sowie dem Dow über 29. 000 Punkten.Anders als noch in der Vorwoche kommt derweil auch vom Devisenmarkt kein Störfeuer mehr: Der kurzzeitige ...

