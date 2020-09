Die Futures signalisieren vorbörslich eine Eröffnung mit Verlusten am Donnerstag. Alle Futures bewegen sich zum Ende des asiatischen Handels tiefer. Da die amerikanischen Kapitalmärkte am Montag wegen des Labor Day geschlossen sein werden, sind Absicherungen und Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende zu erwarten. Der DAX-Future bewegt sich mehr als -0,2 % tiefer und notiert knapp über 13.300 Punkten. Der Nasdaq-Future gibt mehr als -0,4 % ab und wird über 12.360 Punkten gesehen. Das sah gestern noch freundlicher aus.Frankfurt drehte gestern auf dem Hacken. Nach einem schwächlichen Wochenstart dreht der Handel in Frankfurt am Mittwoch auf. Nach starken Vorgaben von der Wall Street legten die deutschen Benchmarks am Vormittag eine Rallye hin und hielten ihre Gewinne bis zum Handelsende. Der DAX konnte sich um +2,07 % auf 13.243,43 Punkte verbessern und war damit der Tagesgewinner noch vor dem TecDAX, der um 1,88 % auf 3.174,25 Punkte steigen konnte. adidas und die Aktien der Deutschen Telekom waren die Tagesgewinner mit jeweils +4,89 % Kursgewinn.

