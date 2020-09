Die Linde-Aktie präsentiert e sich am gestrigen Handelstag sehr stark, nachdem der Kurs trotz ex-Dividendentags um 2,99 Prozent zulegen konnte. Die Dividende wird nach der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair nun vierteljährlich berücksichtigt, wobei die Auszahlungshöhe von 0,82 Euro ca. 0,38 % beträgt. Die Betrachtung der letzten 12 Monate ergibt eine Auszahlung von 3,28 Euro und somit eine Dividendenrendite von 1,51 %. Die Fähigkeit von Linde PLC mit den Corona-Einschränkungen umzugehen, stellen sich als gemischt dar. Das Gase-Geschäft war in allen relevanten Regionen durch Umsatzrückgänge betroffen. Die Anlagenbau-Sparte konnte hingegen einen Gewinnzuwachs in der Höhe von 39 % erwirtschaften. Am gestrigen Handelstag gingen die Marktteilnehmer von einer Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...