Linde Long: 34 Prozent Chance von Harald Zwick - 03.09.2020, 07:30 Uhr Das Linde-Papier präsentierte sich am gestrigen Handelstag sowohl in Deutschland als auch an der New Yorker Börse mit starken Aufschlägen. Gemessen in Euro konnte der Wert auf Xetra knapp 3 % zulegen. Es scheint wahrscheinlich, dass die 6-wöchige Seitwärts-Konsolidierung gestern mit dem Überwinden des Widerstandes bei 215,26 Euro Vergangenheit ist und die Aktie - als Wette auf die Erholung der Wirtschaft von der Pandemie - weiter ...

