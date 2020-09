Neuer Goldrausch ausgelöst!: Sofort handeln! Es eilt! Massiver Börsengang des direkten Nachbarn macht schnelle Neubewertung wahrscheinlich!

Anzeige / Werbung

wir haben in den letzten Wochen immer wieder über das massive Explorationspotential der zurzeit heißesten kanadischen Gold-Region Labrador und Neufundland berichtet.

Mittlerweile sind die beiden Provinzen in aller Munde und die wenigen Explorationsgesellschaften vor Ort beginnen jetzt mit ihren jeweiligen Bohrprogrammen. Hier entsteht gerade ein neuer Goldrausch, denn man vermutet riesige Goldvorkommen, die nur darauf warten entdeckt zu werden.

Einer der Favoriten in dieser heißen Region ist

Labrador Gold Corp. (Ticker Kanada: LAB, WKN: A2JAFY)

Ein schönes Beispiel, wie es gehen kann liefert uns der direkte Nachbar und Börsenneuling New Found Gold!

Erst am 11.08.2020 betrat dieser Junior-Explorer zu einem Eröffnungskurs von 1,30 CAD das Börsenparkett und konnte gleich zum Start eine Marktkapitalisierung von knapp 185 Millionen CAD erreichen.

Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt in der Erkundung und Entwicklung des Queensway-Projekts, das sich nur wenige Kilometer von Labradors Grundstück Kingsway befindet.

Das steigende Interesse der Anleger für Gesellschaften, die in der Region aktiv sind, hat den Börsenwert von New Found Gold inzwischen schon auf knapp 300 Mio. CAD hochschnellen lassen.

Das ist schon eine stattliche Bewertung für eine Firma, die eigentlich erst einen Treffer hat. Zugegeben dieser wies auch gewaltige Grade auf! Dementsprechend heiß ist der gesamte Distrikt! Firmen, die dort aktiv sind, werden massiv profitieren. So auch unser noch weitgehen unbekannter Top-Favorit!

Labrador Gold ist Ihr persönlicher Lottoschein im neuen Gold-Distrikt!

Mit dem erfolgreichen Börsengang von New Found Gold und seinem anstehenden 100.000 Meter Bohrprogramm schauen die Marktteilnehmer gespannt auf diesen neuen Gold-Distrikt!

Unser Geheim-Tipp Labrador Gold Corp. (Ticker Kanada: LAB, WKN: A2JAFY) ist gegenüber New Found Gold noch massiv unterbewertet und bietet in den kommenden Wochen eine riesen Chance für Anleger

Derzeit liegt der Börsenwert von Labrador Gold mit 42 Mio. CAD nur bei einem Bruchteil des Nachbarn New Found Gold mit aktuell 294 Mio. CAD. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Bewertungslücke schließt!

Labrador Gold's Grundstück Kingsway liegt dabei nur rund 4 Kilometer von New Found's sensationellen Discovery Hole (mit 92,86 g/t Gold über 19,0 Metern inklusive eines Intervalls mit 285,2 g/t Gold über 6 Meter) entfernt!

Die derzeitige Marktkapitalisierung von Labrador Gold steht in keinem Verhältnis zu der von New Found Gold! Labrador ist eindeutig zu günstig bewertet. Doch die nächsten Bohr- und Erkundungsergebnisse können das sehr schnell ändern.

Positive Chart-Technik: Ausbruch aus der Dreiecks-Formation

Bullisches Ausbruchssignal bei Labrador Gold verspricht schnelle Kursgewinne für smarte Investoren!

Quelle: Stockcharts.com

Diese Region war bisher wenigen Sektor-Insidern bekannt und ein echter Geheimtipp! Noch gibt es hier nur wenige gute Gold-Aktien mit Top-Projekten! Die Chancen auf einen Jackpot-Bohrtreffer stehen sehr gut für Aktionäre von Labrador Gold!

Wie man in der Grafik gut erkennen kann, liegt das Projektgebiet von Labrador nur wenige Kilometer von New Founds "Wahnsinns-Entdeckung" entfernt! Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass auch Labrador Gold jederzeit einen solchen Treffer landen kann.

Dann geht auch hier die Post ab! Sie müssen in jedem Fall vorher positioniet sein, damit sie den Kursen dann nicht hinterherlaufen!

Quelle: Labrador Gold

Kurze Einführung und Hintergrundinformationen zu Labrador Gold:

Labrador Gold Corp. (Ticker Kanada: LAB, WKN: A2JAFY) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration aussichtsreicher Goldprojekte auf dem nordamerikanischen Kontinent konzentriert.

Das Unternehmen ist hier vor allem im bergbaufreundlichen Kanada, und hier in den östlichsten Provinzen Labrador und Neufundland, aktiv. Die örtliche Regierung unterstützt die Exploration und den Bergbau und Labrador Gold's Kingsway Projekt wurde bereits in das "Junior Exploration Assistance (JEA) Program" des Bergbauministerium aufgenommen (und finanziell unterstützt!)

Aktuell befinden sich drei unabhängige Projekte im Besitz von Labrador Gold. Anfang März 2020 erwarb das Unternehmen die Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Projekt Kingsway im Gebiet Gander (Neufundland). Durch den Kauf des letzten Abschnitts erhöht sich der Landbesitz des Unternehmens in diesem Bezirk nun auf 308 Claims oder etwa 77 Quadratkilometer.

Das Grundstück befindet sich entlang des Streichs nordöstlich der Sensations-Entdeckung vom nicht börsennotierten Explorer New Found Gold mit einem hervorragenden Goldvorkommen von 92,86 g/t Au auf 19,0 Metern auf ihrem Grundstück Queensway.

Die drei Lizenzen, aus denen das Projekt Kingsway besteht, decken etwa 16 km der Bruchzone Appleton ab, die mit Goldvorkommen in der Region, einschließlich der Entdeckung von New Found Gold, in Zusammenhang steht.

Historische Arbeiten in dem Gebiet zeigen Hinweise auf Gold in Vegetation, Boden, Fluss-Sedimenten und See-Sedimenten. Die Infrastruktur in dem Gebiet ist hervorragend, nur 18 km von der Stadt Gander entfernt, mit Straßenzugang zum Projekt, Stromanschlüsse und reichlich Wasser in der Nähe.

Labrador Gold (Ticker Kanada: LAB, WKN: A2JAFY ) kontrolliert diverse extrem aussichtsreiche Projekte:

Kingsway Projekt (Neufundland)

Ashuanipi Projekt (Labrador)

Hopedale Projekt (Labrador)

Unser Urteil zu Labrador Gold (Ticker Kanada: LAB, WKN: A2JAFY ) :

Die Firma hat alles, was eine solide Explorationsgesellschaft haben "muss"! Hier sollte man sofort eine erste taktische Position aufbauen, denn der Kurs dürfte durch schon alleine durch den massiven Newsflow bei New Found Gold ordentlich beflügelt werden! Zudem startet das eigene Bohrprogramm in Kürze! Handeln Sie noch vor der Masse!

Schauen wir kurz auf das unseres Erachtens "aussichtsreichste" Projekt Kingsway:

Quelle: Labrador Gold

Standort des Projekts: Kingsway liegt etwa 18 km nordwestlich von Gander, Neufundland. Die Infrastruktur ist hervorragend, mit Straßenzugang abseits des Trans Canada Highway, nahe gelegener Elektrizität und Eisenbahn und reichlich Wasser. Viele kanadische Explorer können ihre Explorationsprojekte nur per Helicopter erreichen - nicht so bei Labrador Gold!

Quelle: Labrador Gold

Kürzlich erworbene Lizenz:

Die jüngste Option für die Lizenz, die strategisch zwischen den Kingsway North und South Claim-Blöcken liegt, erhöht den Landbesitz auf 77 Quadratkilometer. Darüber hinaus erhöht sich die Gesamtstreichlänge (strike) der goldverbundenen Verwerfungszone Appleton, die von den Lizenzen abgedeckt wird, auf 16 Kilometer!

Die in den letzten drei Jahren auf den Claim-Blöcken durchgeführten Explorationen weisen auf regionale Goldanomalien hin, die in Zusammenhang mit der nordöstlichen Erweiterung der Verwerfungszone Appleton stehen, die mit vielen der Goldvorkommen in der Region in Verbindung steht.

Quelle: Labrador Gold

Goldgehalte von bis zu 89 g/t werden in Schwermineralkonzentraten aus Bodenproben gemeldet. Die Goldanomalie, die 8 Proben mit über 10 g/t Au umfasst, erstreckt sich über 3 km entlang der Verwerfungszone Appleton, die die Goldmineralisierung im Bezirk zu kontrollieren scheint.

Daher ist das aktuelle Sommerprogramm darauf ausgerichtet, mögliche Quellen einer Goldmineralisierung für Fallbohrungen zu identifizieren

Das DREAM-TEAM hinter Labrador Gold Corp. (Ticker Kanada: LAB, WKN: A2JAFY)

Labrador Gold verfügt über ein erfahrenes, höchst erfolgreiches Management-Team. Hervorzuheben ist Roger Moss als CEO von Labrador Gold.

Er ist ein renommierter Geologe mit internationaler Erfahrung in der Explorationsbranche und er war maßgeblich an der Entdeckung der Goldlagerstätte Navachab in Namibia beteiligt, die nach 12 Jahren Betriebsdauer immer noch Reserven und Ressourcen von 3,7 Millionen Unzen Gold besitzt.

Außerdem führte er im Laufe seiner Karriere umfangreiche Forschungen über hydrothermale Erzlagerstätten durch, die im Jahr 2000 mit einem Doktorat in Geologie an der Universität Toronto gipfelten.

Quelle: www.namibiana.de / Goldlagerstätte Navachab in Namibia

Labrador Gold bereitet sich dieses Jahr auf ein strammes Explorationsprogramm vor - Wie geht es nun weiter?

Die geplanten Explorationen auf dem Kingsway Projekt sind:

Detaillierte Bodenprobenentnahmen zur besseren Definition von anomalen Gold Zonen

Detaillierte Bodenmagnetik und VLF-EM

Weiterverfolgung der Prospektion von anomalen Zonen

Vorbereitung von Explorationsbohrungen

Quelle: Labrador Gold

Insgesamt werden sich die Kosten für die 1. Explorationsphase auf knapp 2 Millionen CAD belaufen. Doch das ist kein Problem für Labrador! Diese Ausgaben sind bereits komplett finanziert.

Es spricht derzeit alles für Labrador Gold. Verpassen Sie diese Chance nicht!

Der anstehende News-Flow wird diese noch völlig unbekannte Goldperle erst richtig bekannt machen! Denn genau solche Aktien suchen die Anleger und institutionelle Investoren weltweit!

Zudem ist der Titel sehr eng - die Firma gab bisher kaum neue Aktien aus! Es gibt bisher also nur wenige Stücke im Free Float!

Das heißt für Sie: Steigende Aktien-Nachfrage wird schon beim ersten Bohr-Treffer für ein wahres Kursfeuerwerk sorgen!

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente zu Labrador Gold:

Neue extrem aussichtsreiche Explorationsgesellschaft mit einem sehr guten Projektportfolio in bergbaufreundlicher Minen-Region in Kanada.

Klarer Vertrauensbeweis: Das erfahrene Management-Team und Insider kontrollieren zusammen ca. 65% der ausstehenden Aktien. Milliardär und frühere Goldcorp-Gründer, Rob McEwen, ist einer der größten Einzelaktionäre und Unterstützer von Labrador Gold!

Multi-Millionen Explorationspotential auf den Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten befinden - damit haben Investoren eine solide Chance auf einen echten Tenbagger!

Hervorragendes, sehr erfahrenes Management-Team, das bereits auf signifikante Discoveries (>17 Millionen Unzen Gold) zurückblicken kann!

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 91,5 Mio. ausstehenden Aktien, davon stehen derzeit für neue Investoren nur ca. 19 - 20 Mio. zum freien Handel (free float) bereit. Der Rest der Aktien wird strategisch von Management und Insidern gehalten. Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot!)

Extrem niedrige Marktkapitalisierung und damit attraktive Bewertung : Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn gute Bohrergebnisse veröffentlicht werden.

Ausreichend finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer erfolgreichen abgeschlossenen Kapitalerhöhung und einer kürzlichen Ausübung von

Warrants über genügend Kapital (aktuell 7,1 Mio. CAD), um das diesjährige Explorationsprogramm mit Hochdruck voranzutreiben.

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet

Marktkapitalisierung per 02.09.2020: 42,1 Mio. CAD

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem interessanten Edelmetall-Explorer machen: LINK

Steigen Sie am besten noch vor dem Beginn des geplanten 2020er Explorationsprogramm in die Aktie des Unternehmens ein - jede spektakuläre News kann zu einer heftigen Kursreaktion führen.

Name: Labrador Gold Corp. WKN: A2JAFY ISIN: CA50543R1091 Börsenkürzel Deutschland: 2N6 Börsenkürzel Kanada: LAB Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,46 CAD (TSX) bzw. 0,30 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Labrador Gold Corp. handelt in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



