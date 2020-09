Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Schaufenster? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Neuigkeiten von NVIDIA und ein dickes Lob für die Deutsche Telekom.

MÄRKTE & IMPULSE

> USA | Wall Street: Der US-Arbeitsmarkt schwächelt, aber die Bullen lassen sich nicht beirren. Man rückte lieber die Zahlen zum Auftragseingang in der US-Industrie, die besser als erwartet daherkamen, in den Mittelpunkt der Betrachtung. Mit bemerkenswertem Optimismus und erstaunlicher Euphorie werden die Depots vollgekauft. Der Dow Jones konnte gestern mit einem Zugewinn von 1,6 Prozent die Marke von 29.000 Punkten überwinden. Für den S&P 500 ging es um 1,5 Prozent gen Norden. Der Nasdaq100 ließ es mit einem Plus von einem Prozent etwas entspannter angehen.

Gold hat in den vergangenen Tagen auf hohem Niveau konsolidiert. Es hat den Anschein, dass hier bereits Luft geholt wird für die nächste Bergetappe. Unsere beiden Investments Xetra-Gold (+55 Prozent) und der NYSE Arca Gold Bugs ETF (+33 Prozent) liegen nach wie vor bestens im Rennen.

Einen kräftigen Satz nach unten vollzog der Ölpreis. Ein Barrel der Sorte WTI verbilligte sich gestern um drei Prozent auf 41,50 Dollar. Hintergrund des Preisrutsches ist ein Rückgang der Nachfrage für Benzin.

UNTERNEHMEN & NACHRICHTEN

ISIN: LU0488317701, US78378X1072, EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, XC0009653103, XC0009655157, DE0005557508, US46625H1005, US8725901040, US67066G1040

