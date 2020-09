Zeitgleich mit der Vorstellung der neuen Core-Prozessoren der elften Generation hat Intel seinen neuen Markenauftritt vorgestellt. Der äußert sich in einem neuen Logo, einer erweiterten Farbpalette und einer stark minimalistischen Optik. Am Mittwoch hat Intel neben den neuesten Prozessoren der Tiger-Lake-Serie nicht weniger als einen vollständig überarbeiteten Markenauftritt vorgestellt. Dabei handelt es sich um die erste deutliche Änderung seit 2006. Insbesondere das Logo hatte Intel bisher als echten Markenkern vorzugsweise nicht angepackt. So stellt das runderneuerte 2020er Logo überhaupt erst die dritte Anpassung der ...

