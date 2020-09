Die IPO-Flaute ist erst einmal vorbei, Tech-Startups wie Airbnb, Palantir oder Asana streben an die Börse. Die Wall Street will jetzt neue IPO-Regeln durchsetzen, um noch attraktiver zu sein. Die Coronakrise hat für eine Flaute bei den Börsengängen gesorgt. Den Startups schien ein IPO einfach zu riskant. Das ändert sich mit den aktuell boomenden Aktienmärkten. In den kommenden Wochen wollen gleich mehrere junge Tech-Firmen an die Börse - darunter Airbnb, Palantir oder Asana. Um einen Gang aufs Börsenparkett noch attraktiver für Startups zu machen, wollen die Börsenbetreiber neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...