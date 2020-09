DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Insolvenz

curasan AG: Die in der Gläubigerversammlung anwesenden Gläubiger stimmten dem Insolvenzplan einstimmig zu



03.09.2020

curasan AG: Die in der Gläubigerversammlung anwesenden Gläubiger stimmten dem Insolvenzplan einstimmig zu



Kleinostheim, 03. September 2020 - Im laufenden Insolvenzplanverfahren über das Vermögen der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) haben die vier anwesenden von insgesamt sechs im Insolvenzplan vorgesehenen Gläubigergruppen dem Insolvenzplan zugestimmt. Auch die Schuldnerin stimmte dem vorgelegten Insolvenzplan zu. Das Amtsgericht (Insolvenzgericht) Aschaffenburg hat angekündigt, dass es den von der Gläubigerversammlung beschlossenen Insolvenzplan bestätigen wird. Vorbehaltlich der weiter erforderlichen insolvenzrechtlichen Bestätigung des Insolvenzplans und der noch erforderlichen Eintragungen im Handelsregister wird das Grundkapital der curasan AG von derzeit 9.065.873,00 € (in Worten: neun Millionen fünfundsechzigtausend achthundertdreiundsiebzig Euro) im Wege der Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) auf 0,00 € (in Worten: Null Euro) herabgesetzt und im Wege der Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe von 400.000 (in Worten: vierhunderttausend) neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital der Schuldnerin von 1,00 € (in Worten: einem Euro) je Stückaktie wieder erhöht. Das Bezugsrecht der (Alt-)Aktionäre der Schuldnerin ist ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien ist allein die DONAU INVEST Beteiligungs-Ges. m.b.H. mit Sitz in Wien/Österreich zugelassen. Die Insolvenzplanquote für die unbesicherten Insolvenzgläubiger, einschließlich der Anleihegläubiger, beläuft sich auf 33,5 %. Der Vorstand ---- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ----

