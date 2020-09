DJ Costa Coffee streicht bis zu 1.650 Stellen in britischen Filialen

Von Ian Walker

NEW YORK (Dow Jones)--Die Kaffeemarke Costa Coffee strafft infolge der Corona-Pandemie ihre Filialstruktur in Großbritannien und will im Zuge dessen bis zu 1.650 Mitarbeiter entlassen. Die Marke, die dem US-Konzern Coca-Cola gehört und über 2.700 Coffeeshops in Großbritannien und Irland betreibt, warnte davor, es bestehe nach wie vor "ein hohes Maß an Unsicherheit", wann der Handel wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werde. Das Unternehmen habe eine Reihe von Optionen geprüft, bevor es sich zum Abbau der Arbeitsplätze entschieden habe.

Costa Coffee beschäftigt derzeit 16.000 Mitarbeiter in seinen unternehmenseigenen britischen Filialen, sowie weitere 10.500 in 1.100 Franchise-Filialen.

