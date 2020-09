DGAP-News: Allgeier SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Allgeier SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.09.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



03.09.2020 / 15:05

Allgeier SE München ISIN DE000A2GS633

WKN A2GS63 Berichtigung der Einladung zur Hauptversammlung Sehr geehrte Aktionäre, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 21. August 2020 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Allgeier SE auf den 24. September 2020 einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass der Punkt 4.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG unter dem Punkt III.WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG ein Redaktionsversehen enthält, in dem dort die Telefaxnummer +49 89 9984210 für die Übermittlung Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG genannt wird. Richtig muss es lauten: Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: Allgeier SE

z.Hd. Herrn Moritz Genzel

Einsteinstraße 172

81677 München

Telefax:+49 89 998421-11

E-Mail: hv@allgeier.com Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. München, im September 2020 Allgeier SE Der Vorstand

