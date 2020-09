Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Bis Dienstagmittag schwankte der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in einer sehr engen Handelsspanne von ca. 50 Basispunkten, bevor er nach oben ausbrach, so die Börse Stuttgart.Am Mittwochnachmittag notiere der Euro-Bund-Future mit 176,53 Basispunkten, um 90 Basispunkte höher als zu Wochenbeginn. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,45%. In der Vorwoche habe die Rendite bei -0,40% noch wesentlich höher gelegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liege mit -0,01% wieder im negativen Bereich gegenüber 0,04% in der Vorwoche. (Bonds Weekly Ausgabe vom 03.09.2020) (03.09.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...