Der beste August im DAX täuscht nicht darüber hinweg, dass die Rallye anderswo stattfindet. Doch diese Woche gelang dem DAX ein kleiner Befreiungsschlag. Trotz starker Performance des Euro. In den USA sorgte Zoom für Rekord-Zahlen und einen Rekord-Aktienkurs. Tagesplus zeitweise 50 Prozent. Die Tech-Rallye lief zunächst weiter: Allzeithoch bei Tesla, Apple nachdem ihre Aktiensplits umgesetzt wurden. Doch die Konjunkturdaten waren durchwachsen - siehe der ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Dagegen waren die Auftragseingänge in der US-Industrie für Julie eine positive Überraschung. Und diese positiven Nachrichten wurden am Markt wohlwollend aufgenommen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/