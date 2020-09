Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung aktueller US-Arbeitsmarkzahlen weiterhin klar im Plus notiert. Der österreichische Leitindex ATX legte bis 14.35 Uhr um 1,04 Prozent auf 2.239,16 Punkte zu. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Plus.In den USA überraschten die jüngsten Arbeitsmarktdaten leicht positiv. In der vergangenen Woche gingen in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...