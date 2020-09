DJ Startups sehen künstliche Intelligenz als immer wichtiger an

BERLIN (Dow Jones)--Für gut 40 Prozent der deutschen Startups hat künstliche Intelligenz (KI) einen großen Einfluss auf ihr Geschäftsmodell. Das sind knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus einer Studie des Bundesverbands Deutsche Startups und Hubraum, des Tech-Inkubators der Deutschen Telekom, hervorgeht, die bei der Digital-Messe Ifa Next vorgestellt wurde. 74 Prozent arbeiten danach mit etablierten Unternehmen zusammen, während es im allgemeinen Durchschnitt nur 67 Prozent sind.

Laut der Studie haben 63 Prozent der deutschen KI-Startups einen klaren Fokus auf Geschäftskunden und richten sich stark an den Bedürfnissen der heimischen Industrie aus. Allerdings seien wichtige Anwendungsfelder wie Bildung oder Cybersecurity bisher kaum besetzt. Ein großes Problem ist die Mittelakquise: Weit mehr als jedes zweite KI-Startup (58 Prozent) möchte sich durch Venture Capital finanzieren. Bisher haben aber nur 21 Prozent Wagniskapital erhalten. In Israel sind die Investitionen in KI-Startups pro Kopf etwa 30 Mal so hoch wie in Deutschland.

"Startups, die die Corona-Krise aufgrund ihrer meist dünnen Kapitaldecke besonders hart trifft, müssen deswegen zielgerichtet unterstützt werden", sagte die Geschäftsführerin des Startup-Verbands, Franziska Teubert. Nach dem Rettungspaket für Startups brauche es nun Visionen für neue Wachstumsimpulse. "Künstliche Intelligenz muss dabei ein fundamentaler Bestandteil sein", so Teubert.

