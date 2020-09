Anleger kommen alle 10-12 Jahre in den Genuss einer Aktienblase. Sie ist für die Besitzer von Aktien eine besonders schöne Zeit, denn wie von Zauberhand klettern die Wertpapierkurse. Die Preise leuchten in grüner Farbe. Das Depot schwillt an. Für einen Moment erscheinen die Handlungen an der Börse alle richtig. Das Erzielen von Gewinnen scheint kinderleicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...