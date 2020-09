Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers müssen heute einen kleinen Dämpfer an der Börse hinnehmen. Dennoch blickt man bei Nel ASA äußerst zuversichtlich in die Zukunft, denn es stehen bereits einige Projekte in den Startlöchern. Dies sollte somit kein Grund zur Beunruhigung sein.

Geschenk für Nel ASA-Aktionäre: Angesichts der durchgeführten Kapitalerhöhung haben wir Nel ASA jetzt genau analysiert. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu Nel ASA mit allen Chancen und Risiken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...