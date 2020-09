Der Umsatz im ersten Halbjahr lag mit 65 Mio. € um knapp 80 % über dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich von 0,23 auf 0,73 €. Die Hanseaten konnten einen Windpark und drei Solarparks an Investoren übergeben. Für den weiteren Jahresverlauf hat man noch mehr Transaktionen in Aussicht gestellt. Gemessen an der Pipeline rechnen Branchenkenner inzwischen mit Zielkursen um 40 €. Gerüchten zufolge soll Morgan Stanley eine Fusion mit PNE ins Spiel gebracht haben, was aber von den Gründeraktionären zunächst abgelehnt wurde.



