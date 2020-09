Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA45250A1093 iMetal Resources Inc. 03.09.2020 CA45250A2083 iMetal Resources Inc. 04.09.2020 Tausch 5:1

US8673287004 Sunesis Pharmaceuticals Inc. 03.09.2020 US8673288747 Sunesis Pharmaceuticals Inc. 04.09.2020 Tausch 10:1

CA92870M2040 Supernova Metals Corp. 03.09.2020 CA86846F1036 Supernova Metals Corp. 04.09.2020 Tausch 1:1

AU000000LI31 Tempest Minerals Ltd. 03.09.2020 AU0000103087 Tempest Minerals Ltd. 04.09.2020 Tausch 1:1

CA85255R2028 Stakeholder Gold Corp. 03.09.2020 CA85255R3018 Stakeholder Gold Corp. 04.09.2020 Tausch 8:1

