Mladá Boleslav (ots) - - ,Recharge Life' stellt den Wert individueller Mobilität und Steigerung der Lebensqualität durch iV-Ökosystem in den Mittelpunkt- Kernbotschaft der multimedialen Kampagne: Elektromobilität bei SKODA iV ist überraschend, menschlich und praktisch,Recharge Life': Unter diesem Claim lanciert SKODA AUTO eine weltweite Marketingkampagne rund um den Aufbruch des Automobilherstellers in das Zeitalter der Elektromobilität. Besonders im Fokus stehen dabei besondere Momente, die verschiedene Menschen dank individueller Mobilität erleben. Mit emotionalen Bildern und Slogans präsentiert die multimediale Kampagne die praktischen Elektrofahrzeuge der E-Mobilitäts-Submarke SKODA iV, stellt die Modellpalette vor und begeistert für den neuen SKODA ENYAQ iV.Überraschend, praktisch und ,Simply Clever' - das ist Elektromobilität ,made by SKODA'. Sie vereinfacht den Alltag und macht ihn angenehmer. Diesen Zugewinn an Lebensqualität und Freiheit stellt auch ,Recharge Life' in den Mittelpunkt. Die neue globale Marketingkampagne des tschechischen Automobilherstellers dient künftig als Plattform für die Kommunikation rund um den SKODA ENYAQ iV und spielt gleichzeitig eine tragende Säule in der gesamten Marketingkommunikation von SKODA AUTO.Marc-Andreas Brinkmann, Leiter Marketing bei SKODA AUTO, betont: ",Recharge Life' nimmt die Menschen in den Blick und greift emotionale Themenfelder wie Familie, Liebe, Abenteuer, Freude, Vertrauen und Gemeinschaft auf. Dieser Ansatz ist verbindendes Merkmal sämtlicher Marketingaktivitäten im Rahmen der ersten integrierten Kampagne von SKODA AUTO zur E-Mobilitäts-Submarke SKODA iV. Dabei werden wir ,Recharge Life' sowohl online als auch auf sämtlichen weiteren Kommunikationskanälen aktiv platzieren."So lässt einer der emotionalen Werbespots (https://vimeo.com/454293460) anklingen, dass Unbeschwertheit, Einfachheit und Spaß in einem immer komplizierteren Alltag heutzutage häufig zu kurz kommen. Genau hier eröffnen die SKODA iV Modelle neue Möglichkeiten: Sie ermöglichen Momente, die über das Alltägliche hinausgehen und in Erinnerung bleiben. Ähnlich sind die Claims der Motive in den Printanzeigen angelegt: Sie rufen dazu auf, dem Instinkt zu vertrauen, Begegnungen offline zu erleben oder dem Herzen anstelle eines Hashtags zu folgen - so tragen die SKODA iV Modelle dazu bei, die Lebensqualität zu steigern.Neben dem ENYAQ iV bewirbt ,Recharge Life' auch die iV-Versionen* des SKODA OCTAVIA. Er wird unter anderem als OCTAVIA RS iV* erhältlich sein, dessen Plug-in-Hybridantrieb mit einer maximalen Systemleistung von 180 kW (245 PS) eine RS-typisch dynamische Performance liefert.Der SKODA ENYAQ iV ist das erste Serienfahrzeug des tschechischen Automobilherstellers auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Konzeptionsbedingt bietet das erste Elektro-SUV der Marke damit neue Möglichkeiten bei der Raumaufteilung und bei kompakten Abmessungen noch mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Gleichzeitig begeistert der ENYAQ iV mit einem emotionalen Design und nachhaltigem Fahrspaß bei voll langstreckentauglichen Reichweiten von bis zu 500 Kilometern im WLTP-Zyklus.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. 