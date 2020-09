Frankfurt (ots) - Der internationale Pelzverband, International Fur Federation, hat jetzt die Fashion-Kampagne zur Nachhaltigkeit unter dem Slogan 'TIME TO SLOW DOWN' gestartet.Die Kampagne knüpft an die weltweiten Diskussionen zur Situation der Mode an, die zu schnell, diffus, emotionslos, destruktiv und realitätsfremd geworden ist.'TIME TO SLOW DOWN' unterstreicht unsere Argumentationslinie einer "Slow Fashion", die einen der Natur zugewandten Ansatz verfolgt.Damit stellen wir uns als Teil einer Lösung für die Zukunft dar und zeigen, wie sich unsere Werte zu 100% nach dem ausrichten, was die Modesysteme heute verlangen. Überzeugen Sie sich selbst an Hand des Videos.Bei Verwendung des Videos danken wir für eine Kennzeichnung mit @wearefur und den Hashtags reconnect und slowdown.Pressekontakt:Deutscher Pelz- Groß- und Außenhandelsverband e.V.Niddastr. 66-6860329 FrankfurtTel. 0 69 - 24 26 35 - 0Fax 0 69 - 24 26 35 - 21Email: bs@fur-fashion-frankfurt.deOriginal-Content von: Deutscher Pelz- Groß- und Außenhandelsverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148006/4697188