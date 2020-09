DJ Honda und General Motors planen strategische Allianz in Nordamerika

Von Peter Landers

TOKIO (Dow Jones)--Die beiden Autokonzerne Honda Motors und General Motors planen eine strategische Kooperation in Nordamerika. Künftig könnte gemeinsam beim Einkauf oder bei Fahrzeugplattformen zusammengearbeitet werden, kündigten die Konzerne an. Dafür sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Honda will im Zuge der Zusammenarbeit "erhebliche Kosteneffizienzen" in Nordamerika erzielen, sagte Vice-President Seiji Kuraishi. Der japanische Konzern wolle aber trotz der Allianz an eigenständigen Modellen festhalten. Mit der nun angekündigten Kooperation rücken die beiden Autokonzerne noch enger zusammen. Im April hatten die Unternehmen bereits angekündigt, gemeinsam zwei Elektroautos für Honda auf Basis der globalen Elektroplattform von GM zu entwickeln.

