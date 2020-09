Hamburg (ots) - Eine tickende Zeitbombe - als die entpuppt sich die unscheinbare Frau, der die Ermittler Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) in dem neuen NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock auf der Spur sind. Der Krimi entsteht bis zum 16. September in der Ostseestadt und in Hamburg. Das Erste wird ihn voraussichtlich im kommenden Jahr zeigen.In der Episodenhauptrolle - der stillen Service-Bürokraft Sabine Brenner - steht Luise Heyer vor der Kamera. Sie verkörperte in "Der Junge muss an die frische Luft" die Mutter des jungen Hape Kerkeling und wurde dafür u. a. mit dem Deutschen Filmpreis 2019 ausgezeichnet ("beste weibliche Nebenrolle"). Regisseur Stefan Schaller hat noch nicht für den "Polizeiruf 110" gearbeitet; für seinen Kinofilm "Fünf Jahre Leben" über Murat Kurnaz bekam er mehrere Preise. Bereits erfahren im Kosmos des NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock ist Drehbuchautor Florian Oeller - von ihm stammt z. B. auch die Vorlage für die Episode "Der Tag wird kommen" von 2020.Zum Inhalt: Sabine rackert sich ab, bei der Arbeit, für ihren Sohn Jonas (Ilja Bultmann) - und wird doch ständig übersehen. Als die Schließung der Arunia-Werft droht, in der sie im Catering arbeitet, ist das wie der letzte Funken, der sie in Brand setzt. Sabine läuft Amok. Katrin König und Sascha Bukow arbeiten gegen die Zeit an. Und es dauert, bis sie überhaupt auf sie kommen: Wer hätte das dieser schüchternen Frau schon zugetraut? Neben diesem nervenraubenden Fall gibt es auch noch andere Probleme: Sascha Bukow leidet, denn sein Vater Veit ist noch nicht lange tot und es gilt, sich zu verabschieden. Und auch zwischen König und Bukow gibt es so einiges zu klären ...Neben den bereits Genannten spielen u. a. Uwe Preuss (Henning Röder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert (Volker Thiesler), Ilja Bultmann (Jonas), Hendrik Heutmann (Mike Brenner), Lina Beckmann (Melly Böwe), Alexander Hörbe (Hannes Hegeloh), Lea Willkowsky (Anja Ritter), Lucas Prisor (Paul Lettcke) und Sara Fazilat (Evin Yilmaz).Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH), ausführende Produzentin: Nikola Bock, Kamera: Tim Kuhn. Die Redaktion hat Daniela Mussgiller.Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Dreh finden Sie auch unter www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/).Wegen der Corona-Pandemie können wir leider keinen Set-Termin anbieten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4697198