von Sven Parplies, €uro am SonntagNeuen Schwung hatten zuletzt die starken Geschäftsergebnisse zum zweiten Quartal geliefert, mit denen JD.com die Erwartungen der Analysten deutlich überboten hatte. In dem zum Juni beendeten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz um 34 Prozent. Das Wachstum war damit so stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...