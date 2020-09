Mainz (ots) -Samstag, 5. September 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichTeilhabe - mein gutes Recht!Recht haben ist nicht immer gleich Recht bekommen. Diese Erfahrungmachen Menschen mit Behinderung besonders häufig. Der ständige Kampfum Teilhabe zermürbt, viele scheuen den Rechtsweg. Michael Richterist Anwalt und vertritt über die Rechtsberatungsgesellschaft desDeutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV) die Rechtevon Menschen mit Sehbehinderungen vor Gericht. Weil er selbst blindist, wird er häufig unterschätzt.Henri Haug möchte das Abitur machen, doch die Fördergelder, die erfür seine Unterstützung benötigt, wurden drastisch eingekürzt.Dagegen wehrte sich der Schüler erfolgreich vor Gericht.Samstag, 5. September 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherStart-up-Büros im Warenhaus - Wie Karstadt und Co. umgebaut werdenWie sicher ist der Reichstag? - Diskussion nach Rechten-AufmarschBußgeld für Masken-Muffel - Mehr Kontrollen in Bus und BahnHammer der Woche - Schilderwald an Berliner RadwegSamstag, 5. September 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGäste:Marcel Kittel, Ex-RadprofiJohn Degenkolb, RadprofiInterview mit Toni Kroos, Real MadridFußball: Nations League, 1. SpieltagSchweiz - Deutschland, VorberichtFußball: Nations League, 1. SpieltagSchweden - FrankreichPortugal - KroatienDänemark - BelgienIsland - EnglandNiederlande - Polen (Fr.)Rad: Tour de France8. EtappeFormel 1: Großer Preis von ItalienBericht aus MonzaTriathlon: WMZusammenfassungTennis: US OpenZusammenfassungSamstag, 6. September 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhSpäte VersöhnungMenschen trennen sich, obwohl sie häufig selbst nicht verstehen, wiees zum Kontaktabbruch kam. "sonntags" beleuchtet das Phänomen undsetzt auf Versöhnung, auch wenn sie spät kommt. PsychotherapeutinDunja Voos erklärt, was einem jahrelangen Schweigen vorausgegangenist und wie Versöhnung gelingen kann. Wie geht Vergeben, Vergessen,Verzeihen? Was raten Geistliche? Und ist Verzeihen wirklich nötig, umwieder zueinanderzufinden?Ralf Bryer outet sich mit Anfang 40 als schwul. Seine Elternverstoßen ihn. Tanja Gerling kann ihre Mutter irgendwann nicht mehrertragen, entzieht sich ihrem Kontakt. In beiden Fällen folgtjahrelanges Schweigen. Versuche der Annäherung misslingen. Heute sinddie Eltern tot. Ralf Bryer und Tanja Gerling haben dazugelernt,wollen versöhnlich mit ihren Eltern abschließen können.Sonntag, 6. September 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeLive aus dem Sendezentrum MainzFesselnde Spannung und aufregenden Nervenkitzel verspricht derheutige "Fernsehgarten". Kiwi präsentiert eine spektakuläreIllusionsdarbietung und das faszinierende Abenteuer "Escape Room".Gäste: Annett Louisan, Sarah Zucker, Jay Ventura, Oonagh, IsabelVarell, Stereoact und andere.Sonntag, 6. September 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: Schweiz - DeutschlandVorbericht Nations LeagueReiten: Aachen International JumpingAktuelle ZusammenfassungRadsport: Tour de FranceHöhepunkte 9. EtappeFormel 1: Großer Preis von ItalienZusammenfassung aus MonzaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4697210