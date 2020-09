Die Kurse an der Nasdaq sind nach einer wochenlangen Rallye am Donnerstag in die Tiefe gerauscht. Der Tech-Schwäche trotzt auch der Leitindex Dow Jones Industrial nicht. Großer Verlierer im Dow Jones ist Apple: Die Aktie verliert zwischenzeitlich sieben Prozent und damit so viel wie seit März nicht mehr. Auch Tesla steht massiv unter Druck.Die Aktie des Elektroautobauers büßt am Donnerstag über sechseinhalb Prozent auf 417,72 Dollar ein und ist damit größter Verlierer im Nasdaq 100. Der Verlust ...

