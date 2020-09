DJ Aktien Schweiz nach dramatischem Richtungswechsel schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurse am Donnerstagnachmittag, wie an den anderen Plätzen in Europa auch, im Sog sehr schwacher US-Börsen ins Trudeln geraten. Anfängliche solide Gewinne gingen komplett wieder verloren und mündeten in deutlichere Verluste querbeet. Hintergrund des Rücksetzers in den USA dürften Gewinnmitnahmen nach der dortigen Rekordjagd gewesen sein, insbesondere bei den zuletzt vielfach heiß gelaufenen Technologieaktien.

Der SMI verlor 1,6 Prozent auf 10.221 Punkte. Im Tageshoch hatte er rund 300 Punkte höher gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 63,25 (Mittwoch: 50,31) Millionen Aktien.

Schlusslicht im SMI waren Sika mit einem Minus von 3,8 Prozent, gefolgt von Alcon und Lonza. Tagesgewinner waren Swatch mit einem Plus von 1,6 Prozent. Auch Richemont hielten sich relativ gut mit einem Miniplus. Hier könnte ein stabil ausgefallener Einkaufsmanagerindex in China gestützt haben. Das Land ist für beide Unternehmen ein sehr wichtiger Absatzmarkt.

In der zweiten Reihe ging es für den Technologiewert Logitech um über 6 Prozent steil bergab.

September 03, 2020

